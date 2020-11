Online-Übersetzung eines Dokuments: Was ist das und wo bestellt man eine Übersetzung?

Im Leben eines modernen Menschen treten häufig Situationen auf, die eine professionelle Online-Übersetzung von Dokumenten erfordern. Man schließt beispielsweise eine Vereinbarung mit ausländischen Partnern ab, erstellt ein Paket von Dokumenten für Reisen ins Ausland zum Zweck der Arbeit oder des Studiums, arbeitet mit speziellen Texten (wissenschaftliche Artikel, Anweisungen für industrielle oder medizinische Geräte, Kunstwerke usw.), erstellt Geschäftsunterlagen usw. …

In einigen Fällen ist eine schnelle Übersetzung erforderlich und ein wichtiges Ereignis für Sie hängt direkt von der Frist ab. Es ist zu beachten, dass in allen oben genannten und anderen Situationen das Ergebnis Ihrer Aktivität von der Qualität der Ausführung, der Genauigkeit der Übersetzung abhängt. Wenn die Übersetzung des Dokuments falsch erfolgt, kann der Notar es nicht beglaubigen, sonst verliert er seine Rechtskraft. Dies erfordert, dass die Übersetzung eines Dokuments online nur von qualifizierten Fachleuten mit Berufserfahrung durchgeführt wird.

Der beschriebene Service hat sich in den letzten 6-7 Monaten im Zusammenhang mit der neuen Coronavirus-Infektion besonders verbreitet. Immer mehr Unternehmen wechseln in den Online-Betriebsmodus, der die Notwendigkeit vorschreibt, alle Verfahren und Prozesse in einem Remote-Format auszuführen.

Besonderheiten der Dokumentenübersetzung

Unabhängig davon, ob Sie eine Dokumentübersetzung online oder im Offline-Modus bestellen, bietet das Dokumentübersetzungsverfahren selbst eine Reihe von Funktionen. Der fertige Text muss die Informationen der Originalversion so korrekt und genau wie möglich wiedergeben. In jeder Sprache gibt es jedoch Konzepte und Konstruktionen, die äußerst schwierig wörtlich zu übersetzen sind. Daher werden sie durch spezielle fremdsprachige Ausdrücke und Phrasen ersetzt, wobei die Bedeutung erhalten bleibt.

Wenn Sie sich an eine professionelle Agentur wenden, um ein Dokument online zu übersetzen, beispielsweise an Protranslate, erhalten Sie sofort die Dienste, das Wissen und die Erfahrung eines Übersetzerteams. Sie können Texte jeder Komplexität und jedes Umfangs verarbeiten, von wenigen Sätzen bis zu mehreren Bänden mit Berichtsdokumentation. Die Themen können auch unterschiedlich sein: Medizin, Pharmazie, Industrie, Handel, Wirtschaft, IT, Regierung. Organe, Wissenschaft, Technologie und so weiter.

Wenn wir über persönliche Dokumente sprechen, bestellen sie heute meistens die Übersetzung der folgenden Dokumente: Versicherungen, Personalausweise oder Reisepässe, Geburts- oder Sterbeurkunden, Eheschließung oder Scheidungsurkunden, medizinische Bücher und Karten. Das alles finden Sie bei jedem Übersetzungsdienst.

Was ist bei der Bestellung zu beachten?

Die Kosten und der Zeitpunkt der Arbeit hängen direkt vom Umfang und der Komplexität des bereitgestellten Textes sowie vom ausgewählten Sprachpaar ab. Kunden von Übersetzungsbüros stellen häufig die Frage, ob sie Garantien erhalten. Sie sollten die Bestellung nicht einem Büro anvertrauen, das die Einhaltung von Fristen, das Fehlen verschiedener Arten von Fehlern, die sprachliche Korrektheit beim Transliterieren von Eigennamen (Vor- und Nachnamen, Vatersnamen und die Namen verschiedener Objekte usw.) nicht garantieren kann.

Bei der Bestellung wird es empfohlen, den Text vorab zu digitalisieren und einen Antrag mit einem Auftrag zur Übersetzung auszufüllen. Als Ergebnis erhalten Sie einen vorgefertigten Text an Ihre E-Mail-Adresse oder per Kurierdienst. Es ist nicht erforderlich, das Büro zu besuchen, mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, Zeit und Geld fürs Fahren zu verschwenden.